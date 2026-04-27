POET Technologies Aktie
WKN DE: A1W3GM / ISIN: CA73044W1041
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28.04.2026 01:01:03
Poet Technologies Plummeted Today -- Is the Stock a Buy Right Now?
Poet Technologies (NASDAQ: POET) stock got dealt a crushing sell-off in Monday's trading. The tech-hardware specialist's share price sank 47.4% in the daily session. Poet's dramatic valuation pullback today came despite a relatively calm backdrop for the broader market. The S&P 500's level rose 0.1% in the daily session, and the Nasdaq Composite closed out the day up 0.2%. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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