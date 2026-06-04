POET Technologies Aktie
WKN DE: A1W3GM / ISIN: CA73044W1041
|
05.06.2026 00:26:20
Poet Technologies Rose Today Despite Pressures for AI Stocks -- Is It a Buy Right Now?
Poet Technologies (NASDAQ: POET) managed to post a modest gain on Thursday despite bearish trading for optics and networking technologies stocks. The company's share price closed out the day up roughly 0.6%.Poet stock battled back from early sell-offs connected to the market's negative reaction to earnings reports from Broadcom and Ciena. The company's share price had been down as much as 10.6% early in the day's trading, but it bounced back as some investors reassessed the situation and treated the pullback as a buying opportunity.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu POET Technologies Inc
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu POET Technologies Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Plus -- DAX stabil -- Wall Street uneins erwartet -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt verbucht vor dem Wochenende Gewinne. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. An der Wall Street dürfte es in unterschiedliche Richtungen gehen. Die Börsen in Fernost gaben am Freitag nach.