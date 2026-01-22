POET Technologies Aktie
WKN DE: A3DWD8 / ISIN: CA73044W3021
|
22.01.2026 18:08:07
POET Technologies Stock Falls After Announcement Of 20.7 Mln Shares Offering
(RTTNews) - Stock of POET Technologies Inc. (POET) is moving down about 12 percent on Thursday trading following the announcement of purchase and sale of approximately 20.7 million shares in a registered direct offering.
The company's stock is currently trading at $7.26, down 13.28 percent, over the previous close of $8.37 on the Nasdaq. It has traded between $3.09 and $9.41 in the last one year.
The company intends to use the proceeds of approximately $150 million for corporate development, including targeted acquisitions, scaling up of R&D, acceleration of its high-speed optical module and light source businesses, expanding operations, and general working capital.
