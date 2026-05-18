Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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18.05.2026 23:21:25
Poet Technologies Stock Sold Off Again Today -- Is It Time to Buy?
Poet Technologies (NASDAQ: POET) stock got hit with another round of big sell-offs in Monday's trading. The fiber-optics specialist's share price declined 11% in a session that saw the S&P 500 decline 0.1% and the Nasdaq Composite decline 0.6%. In response to rising bond yields, another jump in oil prices, and concerns about the growth outlook in the memory-chip market, investors broadly sold out of tech stocks today. On a company-specific level, Poet also announced that it had completed a deal to raise $400 million through the sale of new stock and warrants. While the deal will provide the company with a substantial new capital injection, it will also have a dilutive impact for shareholders.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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