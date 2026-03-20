Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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20.03.2026 19:32:40
Pötsch zur Wiederwahl Aufsichtsratschef bei Volkswagen vorgeschlagen
DOW JONES--Der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats der Volkswagen AG hat den amtierenden Vorsitzenden Hans Dieter Pötsch für eine weitere Amtszeit vorgeschlagen. Dieser Wahlvorschlag wird nach der kommenden Aufsichtsratssitzung den Aktionären auf der Hauptversammlung am 18. Juni 2026 zur finalen Beschlussfassung vorgelegt, wie Volkswagen mitteilte. Hans Dieter Pötsch fungiert seit Oktober 2015 als Aufsichtsratsvorsitzender von Volkswagen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/cbr/flf
(END) Dow Jones Newswires
March 20, 2026 14:32 ET (18:32 GMT)
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