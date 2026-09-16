Poh Huat Resources: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Poh Huat Resources hat am 15.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,09 Prozent zurück. Hier wurden 85,6 Millionen MYR gegenüber 93,2 Millionen MYR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at