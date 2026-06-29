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29.06.2026 06:31:29
Poh Huat Resources stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Poh Huat Resources hat am 26.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 34,76 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 64,2 Millionen MYR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 98,3 Millionen MYR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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