Poh Huat Resources zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Poh Huat Resources hat am 19.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,01 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 MYR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Poh Huat Resources in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 33,58 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 87,1 Millionen MYR im Vergleich zu 131,1 Millionen MYR im Vorjahresquartal.

Poh Huat Resources hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,050 MYR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,110 MYR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 414,83 Millionen MYR in den Büchern – ein Minus von 12,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Poh Huat Resources 475,70 Millionen MYR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at