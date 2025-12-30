30.12.2025 06:31:28

POINT informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

POINT hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.11.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 77,39 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 63,81 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 78,03 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte POINT einen Umsatz von 75,89 Milliarden JPY eingefahren.

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhiger Handel nach der Weihnachtspause: ATX und DAX schließen wenig bewegt -- Wall Street schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt tendierte zum Wochenstart seitwärts. Der deutsche Leitindex bewegte sich ebenso nur marginal. Die US-Börsen notierten im Minus. Asiens Börsen zeigten sich am Montag uneins.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

