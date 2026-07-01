POINT veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

POINT hat am 30.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 84,74 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 94,70 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat POINT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 80,32 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 77,46 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at