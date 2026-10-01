POINT veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

POINT hat am 30.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 44,09 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 35,03 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,12 Prozent auf 71,79 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 71,88 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at