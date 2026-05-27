ZERO Aktie
WKN: A0F459 / ISIN: JP3428870004
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27.05.2026 09:50:45
Point Zero Forum: In Zürich wird Finanzordnung von morgen verhandelt
Stablecoins, KI und Tokenisierung treiben den Umbau der globalen Finanzwelt mit hohem Tempo voran. Am Point Zero Forum in Zürich von Ende Juni diskutieren Spitzenvertreter aus Politik, Zentralbanken und Finanzindustrie über künftige Standards.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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