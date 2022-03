Pointscom: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Pointscom präsentierte in der am 10.03.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,110 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,050 USD je Aktie in den Büchern standen.

Pointscom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 115,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 104,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 56,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,020 USD gegenüber -0,410 USD im Vorjahr verkündet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 70,21 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 370,01 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 217,39 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at