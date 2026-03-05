|
05.03.2026 21:44:54
Pokémon Company Objects to White House’s Political Memes
"No permission was granted for the use of our intellectual property," the company said. The Trump administration frequently promotes policies with content from video games.
