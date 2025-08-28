Manchester United Aktie
WKN DE: A1J2MK / ISIN: KYG5784H1065
|11:12
|
28.08.2025 11:29:38
Pokal-Debakel: Manchester United verliert gegen Viertligisten - Aktie rot
Die Mannschaft von Trainer Ruben Amorim verlor beim Viertligisten Grimsby Town sensationell mit 11:12 im Elfmeterschießen. Nach der regulären Spielzeit hatte es 2:2 gestanden.
Damit musste Man United die nächste Enttäuschung einstecken, nachdem der Club in der vergangenen Saison nur den 15. Platz belegt und das Europa-League-Finale gegen Tottenham Hotspur verloren hatte. Auch in der laufenden Saison steht erst ein Punkt aus zwei Spielen zu Buche.
Im Elfmeterschießen brauchte es 26 Schüsse, ehe nach einem Lattentreffer von Bryan Mbeumo die Überraschung perfekt war. Schon in den 90 Minuten hatte der Außenseiter 2:0 vorn gelegen, doch United rettete sich nach späten Toren noch ins Elfmeterschießen.
An der NYSE geben Manchester United-Papiere im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise um 0,23 Prozent nach auf 17,05 US-Dollar.
/tas/DP/zb
GRIMSBY (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: mrmichaelangelo / Shutterstock.com,michael@ngelo / Shutterstock.com
Nachrichten zu Manchester Unitedmehr Nachrichten
|
11.08.25
|Manchester United-Aktie stärker: Sesko-Transfer - RB Leipzig kassiert Millionenregen (dpa-AFX)
|
22.07.25
|ManUnited-Aktie wenig verändert: Manchester United kauft Mbeumo für Millionen (dpa-AFX)
|
05.06.25