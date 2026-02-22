|
22.02.2026 17:31:38
Pokal-Kracher Bayer gegen Bayern - VfB empfängt Freiburg
BERLIN (dpa-AFX) - Der FC Bayern München muss auf dem Weg ins Endspiel des DFB-Pokals sein Halbfinale auswärts bestreiten. Der Fußball-Rekordpokalsieger tritt bei Bayer Leverkusen an. Im anderen Halbfinale empfängt Titelverteidiger VfB Stuttgart den SC Freiburg zum Baden-Württemberg-Duell. Das ergab die Auslosung durch Rodel-Olympiasieger Max Langenhan im ZDF.
Die Halbfinalspiele werden am 21. und 22. April ausgetragen, die genaue Terminierung steht bislang nicht fest. Am 23. Mai findet das Finale in Berlin statt.
Die Münchner wollen erstmals seit 2020 (4:2 gegen Leverkusen) wieder ins Endspiel einziehen. Für Stuttgart (2025/4:2 gegen Bielefeld), Leverkusen (2024/1:0 gegen Kaiserslautern) und Freiburg (2022/2:4 i.E. gegen RB Leipzig) liegt der bislang letzte Final-Einzug noch nicht so lange zurück./dj/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.