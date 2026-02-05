Pokarna: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Pokarna hat am 04.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,57 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 16,32 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 39,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,24 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,35 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at