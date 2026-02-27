Switc a Aktie

Switc a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DYD7 / ISIN: US87105L1044

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.02.2026 16:00:00

Pokemon Winds and Waves Revealed, Gen 10 Starter Debates Are Live

Following the recent release of Pokemon Legends: Z-A, The Pokemon Company announced its first mainline games exclusively for the latest Nintendo console.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Switch Inc Registered Shs -A-

mehr Nachrichten