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10.11.2026 06:31:29
POLA ORBIS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
POLA ORBIS hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,95 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte POLA ORBIS ein EPS von 13,59 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 42,32 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41,75 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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