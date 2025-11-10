POLA ORBIS hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

POLA ORBIS hat am 07.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 13,59 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei POLA ORBIS noch ein Gewinn pro Aktie von -2,490 JPY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 41,75 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 41,56 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at