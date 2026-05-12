POLA ORBIS hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

POLA ORBIS präsentierte am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11,13 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,92 JPY je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 40,83 Milliarden JPY, gegenüber 41,31 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,17 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at