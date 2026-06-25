Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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25.06.2026 03:27:20
Poland: Arrest after Russian artist and Putin critic killed
Prime Minister Donald Tusk says Lublin police arrested a suspect in the fatal shooting of the Russian national and critical artist known as Semyon Skrepetsky. He said investigators were still seeking a "mastermind."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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