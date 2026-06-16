WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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16.06.2026 23:46:03
Poland and World Bank agree end to development loans
Deal to graduate from main borrowing programme marks milestone in country’s economic transformationWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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