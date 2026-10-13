Starlink Aktie
WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01
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13.10.2026 19:43:26
Poland reports arrests of 2 Turkish citizens in Germany in connection with Starlink station fire last month
Polish authorities have reported the arrests of two Turkish citizens in Germany in connection with alleged sabotage of a Starlink station last month. Prime Minister Donald Tusk called the fire an act of "hybrid warfare."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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