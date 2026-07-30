Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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30.07.2026 13:27:21
Poland says Russian ballistic missile violated airspace
Polish authorities have said that a Russian ballistic missile crashed within its borders during Moscow’s overnight attacks on Ukraine. No injuries were reported as Kyiv warned air defense in the region needs boosting.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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