Polar Power gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Polar Power ließ sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Polar Power die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,49 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,110 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 62,36 Prozent auf 1,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Polar Power 2,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at