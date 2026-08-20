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20.08.2026 06:31:29
Polar Power gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Polar Power ließ sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Polar Power die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,49 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,110 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 62,36 Prozent auf 1,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Polar Power 2,7 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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