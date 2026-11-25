Polar Power hat am 23.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,53 USD gegenüber -1,630 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 44,09 Prozent auf 0,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Polar Power 1,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at