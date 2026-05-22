Polar Power legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Polar Power stellte am 20.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Polar Power im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 1,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at