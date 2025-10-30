Polaris: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Polaris hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Polaris hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,490 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,92 Prozent auf 1,84 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at