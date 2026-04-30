Polaris: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Polaris präsentierte in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,83 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Polaris im vergangenen Quartal 1,66 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Polaris 1,54 Milliarden USD umsetzen können.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 0,315 USD sowie einem Umsatz von 1,63 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at