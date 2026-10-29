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29.10.2026 06:31:29
Polaris gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Polaris stellte am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,280 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 2,04 Milliarden USD gegenüber 1,84 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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