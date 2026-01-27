Polaris Aktie
WKN: 893819 / ISIN: US7310681025
|
27.01.2026 12:19:50
Polaris Industries Guides FY26 Adj. EPS Below Estimates - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the fourth quarter on Tuesday, automotive manufacturer Polaris Industries, Inc. (PII) initiated its adjusted earnings and sales growth guidance for the full-year 2026.
For fiscal 2026, the company now projects adjusted earnings attributed to Polaris common stockholders in a range of $1.50 to $1.60 per share on sales growth of 1 to 3 percent.
On average, 13 analysts polled expect the company to report earnings of $1.70 per share on a sales decline of 0.1 percent to $7.05 billion for the year.
In Tuesday's pre-market trading, PII is trading at $68.81, down $0.30 or 0.43 percent.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Polaris
|
26.01.26
|Ausblick: Polaris stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
12.01.26
|Erste Schätzungen: Polaris zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: Polaris präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: Polaris präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.07.25
|Ausblick: Polaris stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)