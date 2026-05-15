Polaris Media ASA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Polaris Media ASA hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -0,32 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,390 NOK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,22 Prozent auf 848,9 Millionen NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 847,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at