Polaris Aktie

Polaris für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893819 / ISIN: US7310681025

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.04.2026 12:39:06

Polaris Q1 Loss Narrows, Sales Increase

(RTTNews) - Polaris Inc. (PII) on Tuesday reported a narrower first-quarter loss, primarily helped by growth in sales.

Loss before tax was $57.7 million for the first quarter, down from $71.1 million loss in the same quarter a year ago.

Excluding one-time items, the company posted adjusted profit before tax of $13.6 million, compared with $50.4 million loss last year.

Net loss narrowed to $47.4 million or $0.83 per share from $66.8 million or $1.17 per share loss a year earlier.

Polaris recorded adjusted net income of $7.5 million or $0.13 per share compared with net loss of $51.1 million or $0.90 per share last year.

Sales increased to $1.659 billion from $1.536 billion in the previous year.

For the full year, the company expects sales in the range of $7.15 billion - $7.30 billion and adjusted EPS of $1.60- $1.70.

Polaris shares were up more than 2% in pre-market trading after closing at $61.05 on Monday.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Eintrag hinzufügen
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. Der Dow kommt im Dienstagshandel kaum vom Fleck. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen