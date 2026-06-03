Polaris Aktie
WKN: 887544 / ISIN: SG1L96897898
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03.06.2026 12:18:00
Polaris Raumflugzeuge bereitet Erstflug des nächsten Prototyps vor
Das Bremer Unternehmen Polaris Raumflugzeuge entwickelt eine Hyperschalldrohne für die Bundeswehr. Der nächste Prototyp soll in den kommenden Tagen starten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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