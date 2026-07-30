Polaris stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Polaris hat am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,82 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,02 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,85 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at