Polaris zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Polaris präsentierte in der am 27.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 5,34 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,190 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,92 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Polaris einen Umsatz von 1,76 Milliarden USD eingefahren.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 8,180 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Polaris 1,95 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,15 Milliarden USD – eine Minderung um 0,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7,18 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at