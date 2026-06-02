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02.06.2026 14:00:00
Polaroid stellt neue Mini-Sofortbildkamera Go Generation 3 vor
Mit der Go bringt Polaroid die dritte Generation der Mini-Sofortbildkamera heraus. Das Modell soll bessere Bilder liefern und ist in fünf Farben erhältlich.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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