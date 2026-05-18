Polaryx Therapeutics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Polaryx Therapeutics präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at