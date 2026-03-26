Polaryx Therapeutics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Polaryx Therapeutics veröffentlichte am 24.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,190 USD gegenüber -0,640 USD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at