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22.11.2026 12:55:38
Polen: Abgestürztes Flugobjekt war russische Rakete
WARSCHAU (dpa-AFX) - Bei einem der in Polen abgestürzten militärischen Flugobjekte handelt es sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft tatsächlich um einen russischen Marschflugkörper vom Typ CH-101. An der Absturzstelle in Nowy Lipowiec habe man Antriebs- und Steuerungselemente geborgen, sagte der Sprecher der zuständigen Ermittler in Lublin. "Es ist eine in Russland hergestellte Rakete, die im vierten Quartal dieses Jahres produziert wurde." Sogar der Produktionsort lasse sich erkennen.
Am Freitag waren nach polnischen Regierungsangaben drei russische Flugobjekte in den Luftraum über Polen eingedrungen und im Südosten des EU- und Nato-Landes abgestürzt. Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz sagte, es handele sich wahrscheinlich in zwei Fällen um Marschflugkörper, in einem weiteren um eine Drohne. Verletzt wurde niemand.
In dem Ort Nowy Lipowiec, der rund 60 Kilometer von Polens Grenze zur Ukraine entfernt liegt, seien die Untersuchungen mittlerweile abgeschlossen, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. An den beiden anderen Absturzstellen werden die Ermittlungen noch fortgesetzt./dhe/DP/zb
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