Polen fängt erneut russisches Aufklärungsflugzeug ab

WARSCHAU (dpa-AFX) - Die polnische Luftwaffe hat nach Regierungsangaben erneut ein russisches Aufklärungsflugzeug über der Ostsee abgefangen. Zwei polnische Kampfjets vom Typ F-16 seien aufgestiegen, schrieb Polens Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz auf X. Der russische Aufklärer vom Typ Il-20 sei 40 Kilometer nördlich des Badeortes Kolobrzeg unterwegs gewesen. "Erneut befand sich das Flugzeug ohne Flugplan und mit ausgeschaltetem Transponder im internationalen Luftraum", teilte der Minister mit. Der polnische Luftraum sei nicht verletzt worden.

Russische Erkundungsflüge in Serie

Die russischen Erkundungsflüge vor der Küste des Nato-Mitglieds Polen haben laut Warschauer Angaben zuletzt wieder zugenommen. Mitte Juli musste die polnische Luftwaffe drei Tage in Folge russische Kampfflugzeuge abfangen. Beim sogenannten Abfangen in der Luft nehmen die Piloten Sichtkontakt zur gegnerischen Besatzung auf und signalisieren, dass deren Flugzeug sich entfernen soll.

In Polen und den baltischen Staaten gibt es Befürchtungen, dass Russland wegen seiner Probleme im Ukraine-Krieg Provokationen gegen Nato-Gebiet unternehmen könnte. Am Donnerstag war während schwerer russischer Luftangriffe gegen die Ukraine eine Rakete in den polnischen Luftraum eingedrungen und nahe der Stadt Lublin abgestürzt. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der Regierung in Warschau handelt es sich bei dem Geschoss um einen russischen Marschflugkörper vom Typ CH-101./dhe/DP/mis