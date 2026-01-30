30.01.2026 14:20:38

Polen ordert Abwehrsystem zur Bekämpfung von Drohnen

WARSCHAU (dpa-AFX) - Polen will seinen Luftraum künftig besser vor dem Eindringen von Kampfdrohnen schützen und investiert deshalb Milliarden in ein Drohnenabwehrsystem. Das von dem polnisch-norwegischen Rüstungskonsortium entwickelte System San werde aus 18 Batterien bestehen und insgesamt 700 Fahrzeuge umfassen, erklärte Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz bei der Vertragsunterzeichnung. Nach polnischen Medienberichten hat der Deal ein Volumen von umgerechnet 3,6 Milliarden Euro.

"Dies ist ein Durchbruch beim Aufbau einer effektiven Luftverteidigung", sagte Regierungschef Donald Tusk. Er erinnerte an einen Vorfall im September, als während eines russischen Angriffs auf die Ukraine eine große Zahl von Drohnen in den Luftraum Polens und damit der Nato geflogen war. Die polnische Luftwaffe und andere Nato-Verbündete schossen erstmals einige der Flugkörper ab. "Das war unser Alptraum, als unsere Erfahrungen mit Drohnenangriffen gezeigt haben, wie unzureichend Mittel wie Kampfflugzeuge und Raketen sind", sagte Tusk.

Drohnenabwehrsystem umfasst mehrere Waffensysteme

Das System San wird von der polnischen Rüstungsgruppe PGZ und dem norwegischen Konzern Kongsberg herstellt. In einer Mitteilung von Kongsberg hieß es, die Batterien würden eine Vielzahl von Waffensystemen umfassen, darunter Maschinenkanonen sowie Raketen, Abfangdrohnen und andere Mittel zur Abwehr von Luftbedrohungen. Das System wird auch Geräte zur Störung des Betriebs von Drohnen und Radaranlagen umfassen. Es basiert unter anderem auf einem kleinen Gefechtsturm, der auf Radpanzer und Geländewagen montiert werden kann./dhe/DP/stw

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
