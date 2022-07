Polen will Flugzeuge und Panzer aus Südkorea kaufen

WARSCHAU (dpa-AFX) - Polen bereitet zur Verstärkung seiner Streitkräfte auch größere Käufe von Flugzeugen und Panzern aus Südkorea vor. Warschau sei an 48 leichten Kampfflugzeugen des Typs FA-50 interessiert, sagte Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak am Freitag nach Medienberichten. "Bereits im nächsten Jahr würde das erste Flugzeug in Polen eintreffen. Wir sind dabei, die Verhandlungen darüber abzuschließen, wir stehen kurz vor dem Abschluss", sagte er.

Dazu kämen südkoreanische Kampfpanzer K2 "Schwarzer Panther". "Bereits in diesem Jahr werden wir die ersten Einheiten erhalten, insgesamt 180 Panzer in der ersten Charge", sagte Blaszczak. Künftig werde Polen diese Panzer auch in Lizenz bauen und weiterentwickeln.

Das östliche EU- und Nato-Mitglied Polen rüstet auf, um einer möglichen Bedrohung durch Russland zu begegnen. Auch hat das Land aus Beständen seiner Armee viele Waffen an die von Russland angegriffene Ukraine abgetreten und muss sie ersetzen. Dabei versteht sich Polen vor allem als Verbündeter der USA und kauft Waffen dort. Bei den Rüstungsgütern aus Südkorea verweist Blaszczak darauf, dass sie mit US-Systemen kompatibel seien./fko/DP/ngu