Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
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02.06.2026 11:17:00
Polestar 5 im Fahrbericht: Luxus-Sportlimousine mit 650 kW
Der Polestar 5 ist ein ziemlich teurer Gran Turismo mit 800-Volt-Technik. Eine erste kurze Ausfahrt mit der Performance-Version, die 650 kW bietet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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