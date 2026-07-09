Polestar Automotive a Aktie

Polestar Automotive a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DP4R / ISIN: US7311052010

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09.07.2026 15:51:58

Polestar chief says globalisation for carmakers is over after US sales ban

Swedish group majority-owned by China’s Geely is barred from selling new EVs in the US from next yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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