Polestar Automotive a Aktie
WKN DE: A3DP4R / ISIN: US7311052010
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09.07.2026 15:51:58
Polestar chief says globalisation for carmakers is over after US sales ban
Swedish group majority-owned by China’s Geely is barred from selling new EVs in the US from next yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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