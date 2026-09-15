Poletowin Pitcrew legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Poletowin Pitcrew hat am 14.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,12 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 6,13 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Poletowin Pitcrew 11,79 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11,91 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at