Poletowin Pitcrew veröffentlichte am 09.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,39 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -1,190 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Poletowin Pitcrew im vergangenen Quartal 12,32 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Poletowin Pitcrew 12,97 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at