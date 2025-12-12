|
12.12.2025 06:31:28
Poletowin Pitcrew: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Poletowin Pitcrew veröffentlichte am 09.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,39 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -1,190 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite hat Poletowin Pitcrew im vergangenen Quartal 12,32 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Poletowin Pitcrew 12,97 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!