Poletowin Pitcrew stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Poletowin Pitcrew hat am 17.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -91,70 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Poletowin Pitcrew ein EPS von -13,170 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 11,84 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,97 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -98,410 JPY. Im Vorjahr waren -19,580 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 48,84 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 52,23 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at