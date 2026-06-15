Poletowin Pitcrew vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Poletowin Pitcrew hat am 12.06.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,10 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -17,230 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 11,24 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 11,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Poletowin Pitcrew 12,76 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at